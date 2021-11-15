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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Eskişehir'de kumar baskını! 84 kişi yakalandı ve... - Haberler
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İki derneğe baskın: 84 kişi yakalandı!

Eskişehir'de 2 dernek binasına düzenlenen baskında, kumar oynayan 84 kişi yakalandı. Şüphelilere toplam 112 bin 224 lira idari para cezası kesildi. Dernek sorumlusu hakkında da soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA: Eskişehir'de kumar baskını! 84 kişi yakalandı ve... - Haberler
İki derneğe baskın: 84 kişi yakalandı!
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DHA

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dernek binalarında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

84 ŞÜPHELİYE 112 BİN TL PARA CEZASI

DHA'da yer alan habere göre baskında kumar oynayan 84 kişi yakalandı.

Şüphelilere kumar oynamak ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 112 bin 224 lira idari para cezası kesildi.

DERNEK SORUMLUSUNA ADLİ SORUŞTURMA

Dernek sorumlusu hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

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