İki kadına termosta sakladığı asidi döktü! 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olayda Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesinde bir otele gitti.

İddiaya göre, Günden ile sevgilisi Kalandarova arasında dün telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı.

Sojida Kalandarova

TERMOS İÇİNDE SAKLADI

DHA'nın haberine göre, tartışma, kavgaya dönüştü. Kalandarova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü.

Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandarova ve kız arkadaşı Khaırullaeva'nın üzerine savurdu. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden, olay yerinden kaçtı.

Sarvinoz Khaırullaeva

İhbarla olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalandarova ve Khaırullaeva acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

'YARALAMAK İÇİN ÜZERİNE DÖKTÜM'

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan Günden'in yakalanması için çalışma başlattı. Aydın'da olduğu belirlenen Günden, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp Denizli'ye getirildi.

Özgür Günden, ifadesinde, sevgilisiyle telefonuna izinsiz baktığı için kavga ettiklerini belirtip, "Telefonunu kontrol etmek istedim. Sevgilim bana 'Benim telefonumu senin alma hakkın yok' dedi. Beni aldattığını söyleyince aramızdaki tartışma büyüdü. Elimdeki telefonunu almak isterken, yüzümü tırmaladı. 'Senin gibi aç köpekle işim olmaz' deyince kendimi kaybettim. Daha sonra kireç çözücüyü alarak kapağını açıp ona doğru savurdum. Kireç çözücünün yakıcı olduğunu bilmiyordum. Neden aldığımı da hatırlamıyorum. Olayı tasarlayarak ya da planlayarak otele getirmedim. Sevgilimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece yaralamak için üzerine döktüm. Sevgilimin arkadaşı nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sevgilime kireç çözücüyü dökmemden sonra birbirlerine sarılmışlardı, o nedenle yaralanmış olabilir" dedi.

TERMOSU ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Günden'in içinde asit dolu termosu poşetle resepsiyondan alıp odaya götürdüğü anların otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Cinayet suçundan sabıkalı olan Günden, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.