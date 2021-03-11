İngiltere ve AB arasında aşı polemiği!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAŞI SAVAŞLARI | Son dakika: İngiltere ve AB arasında aşı ihracat gerilimi
ABONE OL

İngiltere ve AB arasında koronavirüs aşısı ihracatı polemiği!

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında koronavirüs aşılarının ihracatı sebebiyle çıkan tartışmalara İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yanıt geldi. Johnson, aşı milletçiliği suçlamalarını reddederek, hiçbir aşının ihracatına yasak getirmediklerini söyledi

AŞI SAVAŞLARI | Son dakika: İngiltere ve AB arasında aşı ihracat gerilimi
İngiltere ve AB arasında aşı polemiği!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB'nin ülkesine yönelik "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddederek, tek bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmediklerini söyledi.

Avam Kamarasında gerçekleştirilen "Başbakana sorular" programında konuşan Johnson, bütün ülkelerin aşı milliyetçiliğine karşı durması gerektiğini belirtti.

Johnson, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 548 milyon sterlin destek sağladıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurguladı.

AB İngiltere'yi Covid-19 aşılarını AB'ye göndermemekle ve ilaç şirketlerini hedeflerine ulaşamamak ile suçlamıştı. AB, milyonlarca Pfizer aşısının İngiltere'ye ihraç edildiğini ancak İngiltere'de üretilen AstraZeneca aşısının AB'ye teslim edilmediğini iddia etmişti.

"TEK BİR KOVİD-19 AŞISI İHRACATINA YASAK GETİRMEDİK"

AB Konseyi Başkan Charles Michel'in "İngiltere ve ABD, kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına kesin bir yasak koydu." şeklindeki sözlerini eleştiren Johnson, "Tek bir Kovid-19 aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmedik." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, Michel'in ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Tek bir Covid-19 aşısının ihracatının engellenmediğini" vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, ifadelerin düzeltilmesi için Michel'e bir mektup yazarak, "Birleşik Krallık hakkında ihracat yasağı veya aşılara yönelik herhangi bir kısıtlamaya yapılan atıflar tamamen yanlıştır" dedi.

AB DİPLOMATI İNGİLTERE'YE ÇAĞRILDI

İngiltere hükümeti, AB'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Yardımcısı Nicole Mannion'u "AB iletişimindeki yanlış iddiaları tartışmak için" İngiltere'ye çağırdı.

Michel, 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığı suçlamalarını reddetmişti. AB’nin İngiltere ve ABD gibi kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına yönelik kesin bir yasak koymadığını ifade eden Michel, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını söylemişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Fukuşima'daki nükleer felaketin 10. yıl dönümü!
DÜNYAFukuşima'daki felaketin 10. yıl dönümü!
İLK KEZ| Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile 18 Mart'ta görüşecek - Haberler
DÜNYABiden yönetimi ilk kez Çin ile bir araya gelecek!
Arjantin'de Maradona'nın öldürüldüğünü iddia eden gruptan protesto
DÜNYA"Maradona öldürüldü" iddiasıyla gösteri düzenlendi
Blinken'dan nükleer müzakere açıklaması: "Top İran'ın sahasında"
DÜNYABlinken: Nükleer müzakerelerde top İran'ın sahasında
Malta, Kovid-19 vakalarındaki artış sebebiyle kapanmaya gidiyor
DÜNYAKovid-19 vakalarının arttığı Malta, kapanmaya gidiyor
Biden talimat verdi: ABD 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
DÜNYAABD 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
BM Güvenlik Konseyi'nden darbenin ardından Myanmar'a ilk kınama
DÜNYABMGK, darbenin ardından Myanmar'ı ilk kez kınadı
MÜZAKERE | Son dakika: Biden yönetiminden Kıbrıs'la ilgili ilk açıklama
DÜNYAABD, Kıbrıs müzakeresine 'doğrudan' angaje olacak
KKTC'deki reklam panolarına "Love Erdoğan" afişleri asıldı 
DÜNYAKKTC'deki reklam panolarına "Love Erdoğan" afişleri ...
Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko hayatını kaybetti
DÜNYAFildişi Sahili Başbakanı hayatını kaybetti