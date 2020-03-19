İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1284'e yükseldi.
Son 24 saatte ülkede 149 kişinin daha hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 18 bin 407'ye yükseldiğini duyurdu.
24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
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