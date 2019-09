İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, İSPARK'a bağlı otoparklarda, pazartesi öğleden sonra eski tarifeye göre ücretlendirme yapıldığını ve bu uygulamanın halen devam ettiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul'daki otoparklarda geçen günlerde uygulamaya konan, yüksek oranlı zamlı tarifenin sistemden kaynaklanan bir hata olduğunu belirten yetkililer, bir zam yapılabileceğini ancak şimdilik böyle bir şeyin söz konusu olmadığını açıklamıştı. Sorunun giderildiğini belirten yetkililer pazartesi öğle itibariyle ücretlerin eski tarifeye göre devam ettiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK ve ücret artışı ile ilgili olarak geçen günlerde yaptığı açıklamada, kar ediyor denilen İSPARK'ın 6 aylık bilançosunda 18 milyon TL'li zarar olduğunu savunmuştu. İSPARK'ın zarar etmesinin anlaşılmaz olduğunu, bunu çözmek için uğraştıklarını belirten İmamoğlu, "İstanbul´da (otoparklardan) ücretsiz ve indirimli yararlanan 60 binin üzerinde araç var. Bunları düzenleyeceğiz" demişti. Elden ücret ödemesine son vereceklerini, bir kaçak, bir sorun olduğunu vurgulayan İmamoğlu, otoparklarda ücret ödemelerinin ekim ayı itibariyle kredi kartı ve İstanbul Kart ile yapılması uygulamasını başlatacaklarını söylemişti.

'SİSTEM HATASIYLA İLGİLİ BAZI YERLERDE UYGULAMA HATASI OLMUŞTUR'

Kart ile ödeme sistemini teşvik etmek için küçük oranda bir indirim de uygulayacaklarını belirten Başkan İmamoğlu daha sonra şunları söylemişti: "Park et, devam et anlayışına uygun olmayan merkezi noktada otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Yani amacına uygun olmayan, tümüyle bir verimlilik çalışması, bu finansal verimlilik çalışması. Bir zam çalışması elbette olacaktır ama şu an itibariyle yoktur. Bütün bu söylediğim düzenlemelerden sonra bu fotoğrafı çekeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Sistem hatasıyla ilgili bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bununla ilgili de varsa vatandaştan fazla tahsilat, alınan iade edilecektir. Konu bundan ibarettir. Ama görecekler İSPARK yıl sonunda, olumlu anlamda farklı sürprizlerle İstanbul halkına servis edeceğimiz değerli bir iştirake dönüşecek."