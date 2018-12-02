İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili olarak dava açılması yönünde tavsiye kararı verdi.

Polis, Netanyahu ve eşiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada yeteri kadar delile ulaşıldığını ve bu nedenle bu tavsiye kararının alındığını söyledi.

Netanyahu, Bezeq isimli şirkete milyonlarca dolar kazandıracak düzenlemeleri taşvik etmesi karşılığında Bezeq'in sahibi olduğu haber sitesinde hakkında pozitif haberler yapılmasını sağlamakla suçlanıyordu.

İsrail polisi daha önce 2 yolsuzluk dosyasıyla ilgili olarak Netanyahu'ya dava açılmasını tavsiye etmişti.

Kararın ardından kısa bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, "Polis benim ve eşim hakkındaki tavsiyeleri kimseyi şaşırtmadı. Bu karar, soruşturma başlamadan önce alınmış ve sızdırılmıştı" ifadelerini kullandı.

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