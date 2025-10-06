İsrail, Sumud Filosu'ndan 170 kişiyi sınır dışı edecek

Adalah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevi İdaresinin konuya ilişkin Adalah avukatlarını bilgilendirdiği aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın itibarıyla sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, sınır dışı edilecek kişilerin adı, uyruğu ve gidecekleri yerlere ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Adalah avukatlarının Küresel Sumud Filosu’ndan alıkonulan kişileri Ketziot Hapishanesi’nde ziyaret etmek istediği, ancak filoya katılan kişilerin ziyaretine izin verilmediği ifade edilirken, Adalah derneğinin girişimleriyle cezaevine ilaç alınmasına müsaade edildiği kaydedildi.

İsrail Cezaevi İdaresinin, Adalah avukatlarının sadece Tunus'tan gelen ve açlık grevi yapan 11 katılımcıyla 30 dakika boyunca toplu olarak görüşmesine izin verdiği bilgisine yer verildi.

Katılımcıların, İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı'ndan Ketziot Hapishanesi’ne nakledilmeleri sırasında ve alıkonulmalarının ilk günlerinde ciddi derecede şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulandı.