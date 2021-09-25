İstanbul Boğazı'nda 2 kuru yük gemisi çarpıştı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.

DHA'da yer alan habere göre Kıyı Emniyeti'nden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Kocaeli'nden Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki TAHSİN İMAMOĞLU ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki RUSICH 10 adlı 2 kuru yük gemisinin Yeniköy önlerinde çarpışması sonucu KIYEM-5, KEGM-3 botlarımız, KURTARMA-11 ve 14 römorkörlerimiz bölgeye yönlendirildi."

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada gemilerin kılavuz kaptanlar eşliğinde Büyükdere Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği belirtildi.