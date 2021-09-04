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Son Dakika: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 4 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı. İstanbullular arıza, bakım ve onarım nedeniyle kesinti yaşayacak ilçeleri araştırıyor. 4 Eylül 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 4 Eylül son dakika İSKİ su kesintisi duyuruları...

Son Dakika: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 4 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 4 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

4 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 08:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karlıbayır Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Hacı Hüsrev-İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Alemdar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 04.09.2021 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 04.09.2021 08:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.9.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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