        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da 7 kişi yüksek doz ilaçlamadan zehirlendi! Bina mühürlendi! | Son dakika haberleri

        7 kişi yüksek doz ilaçlamadan zehirlendi! Bina mühürlendi!

        İstanbul Esenyurt'ta tahta kurusu için kullanılan yüksek dozda ilaç nedeniyle 7 bina sakini zehirlenirken, 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında bina tahliye edilerek, zabıta ekiplerince mühürlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 10:00 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:12
        İlaçlama faciası! 7 kişi zehirlendi!
        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 5 katlı bir apartmanda yapılan ilaçlama çalışmasında, yüksek miktarda tahta kurusu ilacı kullanılması nedeniyle 7 kişi zehirlendi.

        İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bir olay meydana geldi.

        TAHTA KURUSU İÇİN ALDIĞI İLAÇ ZEHİRLEDİ

        İHA'nın haberine göre; sokak üzerindeki 5 katlı binada yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs, tahta kuruları için satın aldığı ilacı dairesinde yüksek dozda kullanmaya başladı. İlaç kokusu, apartmanın diğer katlarına da ulaşırken bazı bina sakinleri ilaç sebebiyle zehirlendi.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        7 KİŞİ KOKUDAN ZEHİRLENDİ

        Olayda binada yaşayıp zehirlenen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tedavi olurken 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        BİNA MÜHÜRLENDİ

        Sokakta polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, zehirlenmelere karşı tedbiren mühürlendi.

        #Esenyurt
        #istanbul
        #Son dakika haberler
