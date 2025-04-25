İstanbul'da bir artçı daha
İstanbul'da hissedilen şiddetli artçı bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 4.3 olduğunu açıkladı. Sarsıntının merkez üssünün Büyükçekmece olduğu ifade edildi
İstanbul Büyükçekmece açıklarında Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.33’te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı.
3.5 ŞİDDETİNDE BİR SARSINTI DAHA
AFAD, Büyükçekmece'de saat 20:21'de 3.5 şiddetinde bir depremin daha yaşandığını bildirdi.
Sarsıntının yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.