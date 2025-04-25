İstanbul'da bir artçı daha

İstanbul'da bir artçı daha

İstanbul'da bir artçı daha İstanbul'da hissedilen şiddetli artçı bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünün 4.3 olduğunu açıkladı. Sarsıntının merkez üssünün Büyükçekmece olduğu ifade edildi

Habertürk Giriş: 25.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 25.04.2025 - 20:59 facebook

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