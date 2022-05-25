3 ayrı operasyonda 58 kilo kokain yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden hava yoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda, Burkina Faso'dan İstanbul'a gelen Sierra Leone uyruklu bir kişi şüpheli olarak değerlendirilip takibe alındı. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 10 paket içerisinde 23 kilo 410 gram kokain ele geçirildi. Operasyonu derinleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri söz konusu yolcuyu havalimanı dışında karşılayacak başka bir kişiyi daha tespit etti. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 25 paket içerisinde 28 kilo 287 gram kokain olmak üzere toplamda 51 kilo 697 gram kokain bulundu.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen ikinci operasyonda, İstanbul'dan Avustralya'ya gönderilmek istenen bir kargo riskli olarak değerlendirildi. Yapılan detaylı incelemede silindir şeklindeki makine parçasının içerisine gizlenmiş halde 3 kilo 472 gram kokain ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise, Brezilyadan İstanbul'a gelen şüphelinin üst aramasında, her iki bacağına bantlarla sarılmış halde 3 kilo 128 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.