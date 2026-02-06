Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 16 ilde 'yatırım vaadi' dolandırıcılığı; 65 gözaltı kararı

        İstanbul merkezli 16 ilde 'yatırım vaadi' dolandırıcılığı; 65 gözaltı kararı

        İstanbul merkezli 16 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medyadaki sahte hesaplardan kendilerini ' yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi paravan şirket hesaplarına yönledirip 115 milyon 595 bin lira dolandırdıkları belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:11 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:11
        'Yatırım vaadi' dolandırıcılığı; 65 gözaltı
        İstanbul merkezli 16 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sosyal medyadaki sahte hesaplardan kendilerini ' yatırım danışmanı' olarak tanıtıp, 5 kişiyi paravan şirket hesaplarına yönledirip 115 milyon 595 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde meydana gelen dolandırıcılık olaylarında, şüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden kendilerini ‘yatırım danışmanı’ olarak tanıtarak reklam paylaşımları yaptıkları, vatandaşlara borsada bulunan şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin beş katı kadar kazanç vaat ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Proö adlı yatırım uygulamasını yükleterek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise başka banka hesaplarına aktararak takibini zorlaştırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında benzer yöntemlerle 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Soruşturmada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi.

        154 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        Soruşturma kapsamında; Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.

        65 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        5 kişinin 115 milyon dolandırılmasına ilişkin ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
