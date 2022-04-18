İstanbul'un göbeğinde "Pes" dedirten hırsızlık! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre... İstanbul'da, Şişli Nakiye Elgün Sokak’ta pansiyon olarak kullanılan bir binada 3 Nisan gecesi saat 03.08'de, ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayanlar sabah evden çıkarken şaşkına çeviren bir görüntüyle karşılaştı.

KAMERAYI İNCELEYİNCE ŞOKE OLDULAR

İHA'da yer alan habere göre apartman sakinleri, yaşadıkları binanın dış kapısının yerinde olmadığını gördü. Olan biteni anlamak için binanın güvenlik kameralarını inceleyenler, ikinci kez şoke oldu.

APARTMANIN KAPISINI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER

Kamera kayıtlarında gece saatlerinde bir kişinin binalarının kapısını yerinden sökerek çaldığı görüldü. Bina sakinleri, bu ilginç hırsızlık olayı karşısında şaşkına döndü.

"ALÜMİNYUM PAHALI OLDUĞU İÇİN ALMIŞLAR"

Olayın yaşandığı sokakta 20 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Adem Özcan, “Valla bundan bir 10-15 gün önce sabah geldiğimizde burada cam kırıkları vardı. Arkadaşlarla sonra kameralara baktık. Herhalde burada bulunan bir kapıyı çalmışlar, camı da şuraya bırakmışlar, alüminyum çerçeveyi de alıp gitmişler. Kendilerine lazım oldu galiba. Alüminyumun kilosu pahalı olduğu için, camı bırakıp alüminyumu almışlar.

"20 YILDIR BURADAYIM İLK DEFA OLDU"

Ben burada 20 senedir esnafım. Böyle bir şey ilk defa oldu, burası aslında sakin bir yer. Burası zaten otel olarak kullanıldığı için genelde yabancılar kalıyor. Herhalde şikayetçi olmamışlardır” dedi.

"YARIN DA EVİMİZİN KAPISINI ÇALARLAR"

Kapısı çalınan binanın bitişiğinde iş yeri olan Mustafa Dönmez, “Vallahi bizim de yeni haberimiz oldu. Kapıyı nasıl da çalmışlar. Demek ki hiçbir güvencemiz yok. Yarın öbür gün evlerimizin kapılarını da çalarlar. Geçmiş olsun diyelim ama bu önemli bir şey” diye konuştu.

İKİ HAFTADIR BİNANIN KAPISI YOK

Yaşanan olayın ardından çevredeki esnaf ve mahalle sakinlerinin endişe duyduğu görülürken, dış kapısı çalınan bina sahiplerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Öte yandan, dış kapısı çalınan binaya 15 gündür yeni kapı takılmamış olması ise hayrete düşürdü.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin binanın dış kapısını söktükten sonra sırtına aldığı ve oradan ayrıldığı görüldü.