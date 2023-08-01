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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İşte İstanbul'un 7 aylık narkotik bilançosu!

        İşte İstanbul'un 7 aylık narkotik bilançosu!

        İstanbul Valiliği, 1 Ocak 2023´ten bu yana kent genelinde polis ekiplerinin düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonlarında toplamda 8.5 ton uyuşturucu madde, 2.5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251´i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 08:20
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        İşte İstanbul'un 7 aylık narkotik bilançosu!
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        İstanbul Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

        8.5 MİLYON TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Ocak´tan bu yana düzenlediği 24 bin 539 narkotik operasyonda toplam 8.5 ton uyuşturucu madde, 2.5 milyondan fazla da uyuşturucu hap ele geçirildi.

        3 BİN 251 KİŞİ TUTUKLANDI

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün yürüttüğü operasyonlarda toplam 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251´i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün 1 Ocak - 1 Ağustos tarihleri arasında sürdürdüğü çalışmalarda ele geçirilen uyuşturucu madde çeşidi ve miktarı şu şekilde sıralanıyor:

        İŞTE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULAR

        5 ton 657 kilo Metamfetamin, 1 ton 896 kilo Esrar, 335 kilo Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 320 kilo Eroin, 217 kilo Kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon Sakızı, 7 kilo Sentetik Kannabinoid Hammaddesi, 3 kilo Amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo Kimyasal Madde, 2.202.251 adet Ecstasy Hap, 564.042 adet Captagon Hap, 193.378 adet Sentetik Ecza, 3.250 kök Hint Keneviri. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 ton 542 kilogram uyuşturucu madde ve 2.566.341 adet Ecstasy-Captagon hap ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        #uyuşturucu
        #Son dakika haberler
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