Meclis'te düzenlenen yemin töreninde İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Siyasi nezaketi bilirim. Ama partimize ve namusuma dil uzattılar…" dediği iddia edilmişti. Akşener'in bu sözleri üzerine MHP lideri Bahçeli'ye yakın kaynaklar, "Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez" ifadelerini kullandı. haberturk.com yazarı Sevilay Yılman'ın görüştüğü Hayati Arkaz da Akşener'in bu yönde bir ifadesi olmadığını söyledi.
İYİ Parti ile MHP arasında Meclis Yemin Töreninde başlayan el öpme tartışması devam ediyor. İYİ Parti ve MHP'den açıklamalar geldi.
İYİ Parti’nin ilk grup toplantısında medyaya yansıyan ve Meral Akşener’in, "Siyasi nezaketi bilirim. Ama partimize ve namusuma dil uzattılar…" şeklinde iddia edilen açıklamalarla ilgili MHP Genel Merkezi’nden yanıt geldi.
Habertürk Ankara Haber Müdür Sibel Erdem'in MHP lideri Bahçeli’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgide şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Akşener’in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığı meçhul. Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez. MHP, medyaya yansıyan böylesi ağır bir suçlamanın aydınlığa kavuşması için, konuyla ilgili dedikodu yapan birkaç İP’li milletvekili hakkında ve bahsedilen 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunmayı tartışmakta ve düşünmektedir.
MHP’ye ve Liderine yönelik iftiranın ağırlığı dikkate alındığında bunu kaçınılmaz bir zaruret olarak değerlendiriyoruz. İYİ Parti’de her şeye rağmen fedakarca çaba ve çalışmalar gösteren, bir vesileyle içimizden kopmuş arkadaşlarımızın gayretlerinin gerisinde kalmış Sayın Akşener, ne zaman partisinin genel başkanlığından ayrılmayı düşünüyor? Bunu merak ediyor ve sormak istiyoruz."
ARKAZ: AKŞENER'İN BU YÖNDE İFADELERİ OLMADI
haberturk.com yazarı Sevilay Yılman, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ile el öpme tartışması hakkında görüştü. Yılman yazısında şu ifadeleri kullandı:
“Nereden çıktı bu bilmiyorum diyor” Arkaz ve Akşener’e ait olduğu iddia edilen; “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ’cü, ipsiz, sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimiz nettir ve bu ilkelere bağlı kalacak olanlar yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin” ifadelerin kesinlikle söz konusu olmadığını söylüyor.
Yani, evet bir toplantı yapılmış ve o toplantıda konuşulanlar da genellikle genel seçim değerlendirmeleri ve bugün gerçekleşecek Cumhurbaşkanı yemin töreni üzerinden olmuş ama aynı toplantıda Sayın Akşener ne Bahçeli’nin elini öpen Arkaz’a ne elini sıkan Koray Aydın’a veya başka birilerine “Ya ilkelerimize uyarsınız ya da gidersiniz!” mealinde cümleler kurmamış!"
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