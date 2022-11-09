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İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünü anan Akşener, "Biz her kasım ayında cephelerde, savaşlarda mücadele ile geçmiş bir gençliği, memleketi kaldırmayla geçmiş yılları vatana millete adanmış ömrü selamlarız. 5 bin yıllık Türk tarihinin en şanlı liderlerinden birini selamlarız. 57 yıllık kısacık ömrüne yüzlerce yılı sığdıran cesur koskoca yüreği selamlarız. İyiler erken gidermiş. Kendimizi kötü hissedişimizin neden bundandır. Mümkün olsa ömrümüzden ömrüne katmayı geçirmeyenimiz yoktur. Biz her 10 Kasım'da Atamızı vefayla, şükranla, özlemle, hüzünle ama dimdik durarak rahmetle anarız. Dünyada ömründen çok daha uzun süre bu kadar samimi, bu kadar canlı duygularla böylesine büyük minnetle anılan başka bir lider var mıdır?" diye konuştu.

Akşener, "Ömrünü vakfettiği Cumhuriyete karşı görevlerimizi yerine getirip getirmediğimizi sorgulayacağız. Bu muhteşem esere sahip çıkıp çıkamadığımızı sorgulayacağız" dedi.

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Henüz 38 yaşında 7 düvelin ordularına karşı yaktığı istiklal ateşini, 41 yaşında zafer kazanmış liderin ülkesinde kimsenin umutsuzluğa kapılmasına gerek yoktur. Bugün bambaşka imkanlar var. Mesele Cumhuriyetimize çapsızların musallat olması değil. Ülkemizi ve milletimizi çapsızlardan koruyup kollayabilmek. Tek bir evladımız okula aç gidiyorsa, tek bir anne bu yüzden gözyaşı döküyorsa, iktidar sahipleri saraylarında şatafat içinde yaşamaya, borazanları yalanlar söylemeye, danışmanları 5-10 maaş alıp keyif sürmeye devam ediyorsa orada durup düşünmemiz gerekiyor.

Milletimizin emriyle bize İYİ Parti'yi kurduran, memleketi sokak sokak gezdiren, bize durmayı, dinlenmeyi, yorulmayı yasaklayan kararlığımız bundan. Yapmaya çalıştığımız bunun gereğini yerine getirmektir. Önce millet, önce memleket demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yılmadan çalışacak, sonunda mutlaka başaracağız."

"ÇOCUKLARIMIZA 1 DOLARI ÇOK GÖRDÜ"

İYİ Parti lideri Akşener, "20'nci yılını tamamlayan AK Parti iktidarı giderayak milletimizi hor görmeye başladı. Beceriksizliklerine kurban ettikleri ekonomi yüzünden sebep oldukları ağır sonuçlarla yüzleşemediler. İzmir'de bir öğretmenimizin feryadını duymayanımız yoktur. 'Çocuklar okula aç geliyor, yoksulluktan okula ara veren öğrenciler var' diyor. Biz İYİ Parti olarak iktidardakilerin aksine ülkemizin içinde bulunduğu tablo karşısında üç maymunu oynamayacağız. Yaşananlara seyirci kalamayız, kalmayacağız. Milletvekillerimiz günde 1 öğün yemeğin öğrencilere ücretsiz verilmesini teklif etti. Çocuklarımızın karınları doysun, zihinleri açık olsun diye bir teklif sunduk. Cumhur İttifakı teklifimizi reddetti. 16 milyon öğrenci için talep ettiğimiz miktar 22 lira. Bu iktidar bizim çocuklarımıza 1 doları bile çok gördü" diye konuştu.

"SEFALET ENDEKSİ'NDE BİRİNCİ OLDUK"

Ekonomiyi eleştiren Meral Akşener, "İktidarın birbirinden yanlış tercihlerinin sonucunda yoksulluk o kadar derinleşti ki buna yoksulluk diyemeyiz. Bu sefalettir. Bu gerçeği sadece biz söylemiyoruz. Sefalet Endeksi de aynı şeyi söylüyor. Türkiye 93,3 puanla Arjantin'e fark atarak birinci oldu. Sefalet Endeksi'nde tarih yazarak birinci olduk. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü durumda olduğumuz ortaya çıktı. Bay krize göre bunlar iyi günlerimiz. Parlamenter Sistem'de istikrar yokmuş, buzdolabı da yoktu, ekonomi müflis durumdaymış. Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle Türkiye'ye istikrar gelmiş, sağlıklı ekonomiyle yolumuza devam ediyormuşuz. Artık emin oldum, biz bu arkadaşla aynı ülkede yaşamıyoruz. Hatta biz aynı evrende, aynı uzay-zaman düzleminde yaşamıyoruz. Artık gerçeklik algısını kaybetmiş durumda. Adeta paralel evrende yaşıyor" dedi.

"SAYMAZSAK..."

İYİ Parti lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan bu paralel evrene sığınarak ülkemizi düşürdüğümüz durumdan daha fazla kaçamazsın. Bu ucube sistemin neden olduğu yıkımı gizleyemezsin. Pollyanna ve arkadaşlarına sorarsanız sefalette dünya rekorumuz oldu derler. Bay kriz ve ucube sisteminin yaşattığı tek reform bu değil. Enflasyon rakamlarıyla üretici fiyat endeksi yüzde 157,7'ye ulaşarak 40 yıllık rekoru kırdı. TÜFE de yüzde 85,5'a ulaşarak 1998 yılının Haziran ayından sonraki en yüksek artış oranıyla son 24 yılın rekorunu kırdı. Bir de bu açıklanan rakamlar resmi rakamlar. İTO'nun enflasyon oranı yüzde 108,8, ENAG'ın rakamı ise yüzde 185,3. İktidarın sayılarla arasının hiç iyi olmadığını biliyoruz.

İktidarın bahaneler furyasında saymazsak trendi var. Son yılları saymazsak enflasyon yüzde 8,9'muş. Son yıllarda ne oldu, sistem değişti. Başımıza bela olarak Partili Cumhurbaşkanlığı geldi. Ucube sistemli yılları şimdiden saymamaya başladılar. Kendini saymazsak trendine kendini kaptıranlara söylüyorum; siz muhalefette otururken biz bu ucube sistemden kurtulacağız, sonra zararları telafi edeceğiz. İşte o zaman son 20 yılı saymazsan çok huzurluyuz diyeceğiz. Son 20 yılı saymazsak bolluk içindeyiz diyeceğiz."

ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını eleştiren Akşener, "Geçtiğimiz hafta da akıl dolu açıklama yaptı. '20 yıldır beni enflasyona ezdirdi diyemez' dedi. Bu arkadaş gerçekten saçmalama çıtasını biraz daha yükseltiyor. Hangi ülkede ekmek fiyatları son bir yılda yüzde 95 arttı? Hangi ülkede peynire yüzde 99 zam geldi? Hangi ülkede şeker yüzde 153 zamla karşılandı. Ülkemizdeki çalışanların yüzde 60'nın aldığı asgari ücrete zam yaptılar. Açlık sınırı asgari ücretin yüzde 35 üzerinde kalıyor" dedi.

"Gogol bile bu kadarını yazamadı" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan'ın trajik ekonomi modelinde bir mont için 3 yıllık taksit gerekiyor" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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