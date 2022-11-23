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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, "Değil 3-5 teröriste değil, 7 düvele meydan okumayı bilmiştir. Terörle mücadelede her şeyi ordumuz ve polisimizden beklemeyiz. Hükümetin alan açması gerekir. Terörle topyekun mücadele için hakim güçlerle milli menfaatlerimiz doğrultusunda diplomasi kanallarını etkin şekilde kullanması gerekir. 2015'te, 2016'da, 2018'de, 2019'da her yıl silahlı kuvvetlerimiz başarılı operasyonlara imza attı. 2022'de Kobani'de eğitim almış bir terörist mülteci kılığında ülkemize geldi. 4 ay ülkemizde yaşadı ve İstiklal Caddesi'nde 6 canımızı şehit etti. Hükümetimiz de Pençe-Kılıç Harekatını başlatıldığını duyurdu. Devlet intikam almaz" diye konuştu.

İYİ Parti lideri Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"TSK'nın gücünden kendine siyasi rant devşirmeye kalkamaz. Buradan iktidara bir çağrıda bulunuyorum. Gerçekten terörle mücadele etmek istiyorsanız bu meselenin açık kapı politikasıyla, insan kaçakçılarıyla, kontrolsüz göç dalgasıyla ilgili olduğunu kabul edin. Bu göç politikası devam ettikçe oluşacak tehditleri sınırötesi operasyonlarla önleyemeyiz. Cıvık çıkışlar yapan değil, güvenlik makalesi okumuş gerçek bir İçişleri Bakanı gerekiyor. Bu yüzden de iktidar mensuplarının daha az ve daha net konuşmaları, popülist tavırlardan kaçınmaları gerekiyor. Eğer iktidar bu söylediklerimi uygulamazsa Mehmetçiğimizin başarısına zayıf iktidarının iş bilmezliği yüzünden masada başarıya gölge düşer. Bizim artık tek bir acıya tahammülümüz yok. Tek bir insanımızı kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu yüzden terör yuvalarını temizlemek için Mehmetçiğimize alan açın. Diplomasi hamlelerini de uygulamaya koyun."

Akşener, "Sınırlarımızı kevgire çeviren liyakatsızlığın faturasıyla yüzleşiyoruz. Sözümona yönettiği dış politikada yaşadığımız sıkıntılara rağmen ibretlik politikasızlığa şahit oluyoruz. Sayın Erodğan, Sisi'yle hasret giderdi. Sayın Erdoğan'ı futbol aşkı yakmış" ifadelerini kullandı.