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İYİ Parti lideri Akşener'in Netanyahu benzetmesine tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İletişim Başkanı Altun, Adalet Bakanı Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Kurtulmuş ve AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti lideri Akşener'in grup toplantısında kullandığı ifadelere Twitter üzerinden tepki gösterdi

Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'in Netanyahu benzetmesine tepki
Akşener'in Netanyahu benzetmesine tepki
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HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu’yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: "Meral Akşener'i Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu’yu birilerine benzetecekse “açık işbirliği - gizli ittifak” yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir. Netanyahu’nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu’yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria’da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin “Filistin düşmanlarına destek veren” bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin. Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs’ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu’nun kara propagandasına destek olmaktır sadece. Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netenyahu’yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, "İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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