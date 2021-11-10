Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü! 0:00 / 0:00

Olay, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. O sırada olaya müdahale ederek kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dinç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre ağır yaralı Dinç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu, nakliyecilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Nurettin Dinç'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı öğrenilen V.S. ve E.C.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.