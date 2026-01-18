Habertürk
        Son dakika: İzmir'de "Uzlaştırmacı avukat" operasyonu: 15 tutuklama

        İzmir'de "Uzlaştırmacı avukat" operasyonu: 15 tutuklama

        İzmir merkezli 9 ilde sahte kadın profilleri aracılığıyla vatandaşların cinsel içerikli görüntülerini ele geçiren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtan şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları dolandırdığı ve 235 kişiyi tehdit ederek 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 09:40 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:05
        "Uzlaştırmacı avukat" operasyonu: 15 tutuklama
        İzmir merkezli 9 ilde, sahte kadın profilleriyle cinsel içerikli görüntülerini ele geçirdikleri vatandaşları kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp dolandıran suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

        İHA'daki habere göre; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

        SAHTE KADIN PROFİLLERİYLE İLETİŞİM KURDULAR

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, 2024 yılı içerisinde ülke genelinde 235 vatandaşla sahte kadın profilleri üzerinden iletişim kurarak cinsel içerikli görüntülerini temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, görüntülerini elde ettikleri mağdurları daha sonra kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp aradıkları tespit edildi.

        15 MİLYONDAN FAZLA HAKSIZ KAZANÇ

        Mağdurlara "Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek korku ve panik oluşturan şüphelilerin, "uzlaştırma ücreti" adı altında toplam 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

        9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Ekipler, 13 Ocak günü İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

        15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 27 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

