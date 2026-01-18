İzmir'de "Uzlaştırmacı avukat" operasyonu: 15 tutuklama İzmir merkezli 9 ilde sahte kadın profilleri aracılığıyla vatandaşların cinsel içerikli görüntülerini ele geçiren bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtan şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları dolandırdığı ve 235 kişiyi tehdit ederek 15 milyon TL'den fazla haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

