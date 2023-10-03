İzmir'de sokakta tartıştığı eski sevgilisi Elvin Özütaştan'ı (42) tabanca ile öldürüp, yanındaki erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'nu (46) da ağır yaralayıp, kaçan polis memuru Adnan Erman Özbek (41), evinde yaşamına son verdi.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru Adnan Erman Özbek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) Öğretim Görevlisi olan Elvin Özütaştan ve erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu ile sokakta karşılaştı.

Özbek, iddiaya göre; bir süre birlikte olduğu Özütaştan ve Berberoğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Özbek, beylik tabancasını çıkartıp, peş peşe ateşledi. Özütaştan ile Berberoğlu vücudunun birçok yerine isabet eden mermilerle yere yığıldı. Özbek ise olay yerinden kaçtı.

Fehmi Kaan Berberoğlu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Berberoğlu'nu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Özütaştan ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Özütaştan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen ve saldırı sırasında beli, sırtı ve 2'si sağ, 3'ü de sol omzuna olmak üzere toplam 7 kurşunla yaralanan Berberoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BABASINDAN YARDIM İSTEMİŞ

Meslektaşları tarafından aranan polis memuru Özbek ise bugün Güzelbahçe'deki evinde başına dayadığı tabancasıyla intihar etti. Özbek'in yaşadığı gönül ilişkisini anlattığı bir de intihar mektubu bıraktığı öğrenildi.