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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de polis memuru, eski sevgilisi ile erkek arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        İzmir'de polis memuru, eski sevgilisi ile erkek arkadaşını vurdu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        İzmir'de eski erkek arkadaş, dehşeti yaşattı! Sokak ortasında düzenlediği silahlı saldırıda eski sevgilisi olan öğretim görevlisi kadını öldüren, onun erkek arkadaşını ağır yaralayan şüpheli polis memuru kaçtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 05:57 Güncelleme: 03.10.2023 - 06:35
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        İzmir'de eski sevgili dehşeti! 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        İzmir'in Konak ilçesinde öğretim görevlisi olan bir kadın silahla vurularak öldürüldü, erkek arkadaşı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        Göztepe Mahallesi 100/1 Sokak'ta yürüyen Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi B. (46) bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANE HAYATINI KAYBETTİ

        Elvin Özütaştan (42)
        Elvin Özütaştan (42)

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fehmi B. (46)
        Fehmi B. (46)

        Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özütaştan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Eski milli yüzücü olduğu belirtilen Fehmi B'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu kaydedildi.

        CİNAYET ZANLISINI YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Cinayet zanlısı A.E.Ö.
        Cinayet zanlısı A.E.Ö.

        Saldırıyı gerçekleştirdiği ve Özütaştan'ın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen polis memuru A.E.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Konak
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