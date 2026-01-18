Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İzmir haberleri: Yangında yaralanan adam tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Yangında yaralanan adam tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        İzmir'de 4 Ocak'ta bir ev yangını meydana geldi. Çıkan yangında komşuların yardımıyla alevlerin arasından çıkarılan 57 yaşındaki İbrahim Güldürdak ağır yaralanmıştı. 13 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 10:36 Güncelleme: 18.01.2026 - 10:36
        13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında ağır yaralanan 57 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        NEDENİ BİLİNMEYEN YANGIN CAN ALDI

        İHA'nın haberine göre yangın, 4 Ocak günü saat 23.00 sıralarında İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Güldürdak'a (57) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        KOMŞULARI YARDIMIYLA EVDEN ÇIKARILDI

        Alevleri fark eden komşuların müdahalesiyle ev sahibi Güldürdak yanan evden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        DURUMU AĞIR OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güldürdak, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan hasta İzmir'e sevk edildi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede 13 gündür tedavi altında olan ve yaşam mücadelesi veren İbrahim Güldürdak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
