        İzmir’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi... Denizin rengi değişti

        İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü. Alsancak Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollar suyla dolarken, esnaf duruma tepki gösterdi. Derelerden denize akan çamurlu su ise İzmir Körfezi'nde renk değişimine neden oldu

        Giriş: 02.02.2026 - 15:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:30
        İzmir'de denizin rengi değişti
        İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde altyapı çalışması nedeniyle kazılan yollar suyla doldu. Derelerden denize akan çamurlu su ise İzmir Körfezi'nde renk değişimine neden oldu.

        GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ETKİLİ OLDU

        DHA'nın haberine göre; Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış, hayatı olumsuz etkiledi, kentte cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        49 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; son 24 saatte kent merkezine metrekare başına 49,4 kilogram yağış düştü. Sağanağın etkili olduğu yerlerden olan Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde ise mahalleli ve esnaf, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların suyla dolmasına tepki gösterdi.

        "ESNAF PERİŞAN OLDU"

        Alsancak Mahallesi'nde yaşayan esnaf Baran Gültekin, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların aylardır bu durumda olduğunu söyleyerek, "Yağmur yağınca çukurlar suyla doluyor, iş yerlerini su basıyor. Yağmur olmadığında da yollar bu durumda olduğu için her yer toz içinde, temizlemekten bıktık. Aracımın tamponu yolda kaldı. Esnaf perişan oldu" dedi.

        "SEZONUN ORTASINDA KAZDILAR"

        Esnaf Mehmet Çelik ise "Esnaf şikayetçi. İş yapamıyoruz. Bu yolları gelip, sezonun ortasında kazdılar. Aylardır hala bitmedi" ifadelerini kullandı.

        RENK DEĞİŞİMİNE NEDEN OLDU

        Sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nde renk değişimine neden oldu. Körfezin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

        SULAR ALTINDA KALDI

        Öte yandan Konak ilçesindeki Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı. İZSU ekipleri şehitliğe dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

        #İzmir
