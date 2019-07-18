Polis, Japonya'da bulunan Kyoto Animasyon'un 3 katlı binasında başlayan ve çok sayıda kişinin ölümü ile yaralandığı bilgisi gelen yangının başlamasına neden olan bir erkeği benzin döktüğü gerekçesiyle şüpheli olarak gözaltına aldı. Kundaklama girişiminde yaralanan 41 yaşındaki erkek hastaneye götürüldü.

Haber ajansları en az 30 kişinin yaralandığını, 10 kişinin durumunun ağır olduğu bilgisini verirken, polis tarafından yapılan açıklamada ise şu an için yangında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verilemediği ifade edildi.