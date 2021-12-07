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Haberler Dünyadan Son dakika: John Miles'tan acı haber!
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John Miles yaşamını yitirdi

"Music" şarkısıyla bir döneme damgasını vuran İngiliz rockçı John Miles, 72 yaşında hayatını kaybetti. Klasik rock alanının önde gelen isimlerinden olan Miles; "Pyramid", "Stereotomy" ve "Gaudi" albümleriyle de adından söz ettirmişti...

Son dakika: John Miles'tan acı haber!
Ünlü rockçı yaşamını yitirdi
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HABERTURK.COM

İngiliz rockçı John Miles'tan acı haber geldi. 72 yaşındaki Miles'ın vefat ettiği bildirildi.

TinaTurner gibi birçok ünlü isimle birlikte çalışan John Miles'ın kısa süren bir hastalığın ardından huzur içinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Acı haberi müzisyenin ailesi de doğruladı.

JOHN MILES HAKKINDA

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Jarrow'da doğan John Miles, 1976 yılında Birleşik Krallık listelerinde üç numaraya kadar yükselen "Music" şarkısıyla gönülleri fethetmişti.

Klasik rockın önde gelen isimlerinden olan Miles, Jimmy Page, Joe Cooker, Stevie Wonder ve Alan Parsons Project'le de çalışmıştı.

John Miles; "Pyramid", "Stereotomy" ve "Gaudi" albümleriyle de adından söz ettirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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