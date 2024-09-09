Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.00'de başlayacak.

Toplantıda Diyarbakır'da canavarca katledilen Narin Güran cinayeti soruşturmasındaki son durum, ekonomideki gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terörle mücadele operasyonları ele alınacak.

OVP MASADA OLACAK

Toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Öte yandan yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde yer alacak.