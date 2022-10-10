Kabine toplanıyor! Gündem başörtüsü ve sosyal konut

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündem başörtüsü ve sosyal konut
ABONE OL

Kabine toplanıyor! Gündem başörtüsü ve sosyal konut

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddesini başörtüsü düzenlemesi ve sosyal konut projesi olacak

Son dakika: Kabine toplanıyor! Gündem başörtüsü ve sosyal konut
Kabine toplanıyor! Gündem başörtüsü ve sosyal konut
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı saat 15.30'da başlayacak.

Toplantının ana gündem maddesini başörtüsü düzenlemesi oluşturacak. Başörtüsü konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında yürütülen çalışmalarda teklife dün AK Parti’nin hukukçu kurmaylarıyla birlikte son şekli verildi. Bozdağ, teklifin içeriğine ilişkin kabinede bir sunum yapacak.

SOSYAL KONUT MASADA

Toplantının bir diğer konusu ise sosyal konut projesi olacak. 'İlk evim ilk iş yerim' projesi ve başörtüsü teklifiyle ilgili çalışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısına çevrildi. Kritik kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Geri sayım! Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta, yarın mı yapılacak? Gözler 10 Ekim 2022 Kabine Toplantısı kararlarında!
GÜNDEM Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Kritik açıklama! KYK borçları silinecek mi, ne olacak? KYK borç faizleri ne zaman silinecek?
GÜNDEM KYK borçları hakkında kritik açıklama!
Son dakika haberler: Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Cep telefonuna baktı! AVM'de korkunç son!
Aile faciası... Son dakika: Baba oğul tartışması kurşunla bitti!
GÜNDEM Baba oğul tartışması kurşunla bitti!
Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 10 Ekim Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON DAKİKA depremler listesi
GÜNDEM Son depremler listesi
Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak uyarısı
GÜNDEM Karadeniz için sağanak uyarısı
Sultangazi'de 12 katlı binanın kapalı otoparkında yangın paniği
GÜNDEM Sultangazi'de binanın kapalı otoparkında yangın
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
GÜNDEM Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Düzce'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
GÜNDEM Düzce'de trafik kazası: 8 yaralı
Osmaniye'de ormanlık alanda yangın
GÜNDEM Osmaniye'de ormanlık alanda yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.