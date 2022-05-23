AÇIK CEZAEVLERİNDE İZİN

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına ilişkin kararın da bu kabine toplantısında ele alınacağını duyurması ile çok sayıda vatandaşın gözü alınacak kararlara çevrildi.

Bakan Bozdağ, "Geçenlerde AK Parti MYK'da bu konu konuşuldu. Yarın da Kabine'de benim de sunumum olacak, orada bir değerlendirme yapılacak" demişti.