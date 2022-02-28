Son dakika haberleri... Dünya basınının ilgiyle takip ettiği Rusya Ukrayna savaşının ardından gözler Kabine Toplantısına çevrilmişti. Ülke politikası ve dış siyasetteki gelişmelerin değerlendirildiği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı genellikle iki haftada bir Beştepe'de gerçekleşiyor. 28 Şubat Pazartesi günü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısından çıkacak kararlar araştırılıyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI (28 ŞUBAT 2022)

28 Şubat Kabine Toplantısı kararları, kabine toplantısının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde düzenlenen Kabine Topalntısı saat 15.50'de başladı. Rusya Ukrayna savaşı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gibi konularla ilgili kararların toplantının ardından açıklanması bekleniyor.