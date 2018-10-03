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Son dakika... Kabine toplantısının ardından İbrahim Kalın açıklama yaptı

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Kalın, yeni havalimanının takviminde bir değişiklik olmadığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti. Kalın, Münbiç yol haritasına ilişkin ise, "Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun olmaya başladı. Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor. ABD yönetimi artık YPG'ye desteği bırakmalıdır" dedi. Kalın, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, bu konunun kabinenin gündeminde olmadığını ve değerlendirmesinin Meclis'te yapılabileceğini söyledi

03.10.2018 - 18:31 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

HAVALİMANI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

İbrahim Kalın, yeni havalimanının yüzde 97'sinin tamamlandığını ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını kaydetti. 

İDLİB MUTABAKATI

Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor." diye konuştu. Filistin meselesini tekrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri. " diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Kalın, "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu.  Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. Yeni bir sayfanın açılmış olacağını umut ediyorum." dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

DÖRTLÜ ZİRVE

"Bu ayın içerisinde ya da Kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.

SORU-CEVAP

MÜNBİÇ'TE SON DURUM

Yol haritası hazırlandığına 90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz oyalama taktiğini bir kenara bırakılması. Eğitimcilerin ve sahadakilerin eğitilmesi. Ortak devriye tamamlanmış olması gerekiyordu. Bir tarih veremiyoruz. Normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız Münbiçlilerin kendi şehirlerine bir an önce dönmesi hedefler bunlardır. Bizim beklentimiz bu konuyu her gün konuşuyorlar. Oyalama taktiği büyüyen  bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. (Fırat'ın doğusu) Amerikan devletimin yani bir politika ile Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız.

SUUDİ GAZETECİ NEREDE?

Bildiğimiz kadarıyla Suud vatandaşı kişi Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkosolosluğu'nda

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır.

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME

Bugün itibariyle yürüyen bir çalışma var diyemem.

MCKİNSEY İLE DANIŞMANLIK 

Yeni bir IMF modeli, yabancılara teslim ediyorlar, bizim mahremimize giriyorlar gibi ekonomimizi, Cumhurbaşkanımızı hedef olan iftiralar bunlar. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini ilgili birimleri yönetir. Danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı yoktur. 

 

 

 

 

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