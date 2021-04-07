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HaberlerGündem3. SayfaMAYMUN DEHŞETİ | Son dakika: Kafesinden kaçtı, saldırdı!
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Korku dolu anlar! Kafesinden kaçıp, otel çalışanına saldırdı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan maymun korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yakalanmasının ardından bakıcısının elinden kaçan maymun, otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a saldırdı. Aksoy'u yere düşürüp, yüzünü ve kulağını ısıran maymunu, diğer çalışanlar yakaladı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, tedaviye alındı

MAYMUN DEHŞETİ | Son dakika: Kafesinden kaçtı, saldırdı!
Korku dolu anlar! Bu hale getirdi
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DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan maymun, otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a (51) saldırdı.

Olay, Serik'e bağlı Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde, 3 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. Otelin hayvanat bahçesinde bulunan bir maymun, kafesinden kaçtı. Maymunun kaçtığını gören otel çalışanları, hayvanı filelerle yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra maymunu yakalayan bakıcısı, hayvanı sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada bakıcısının elinden kurtulan maymun, yaklaşık 20-25 metre uzakta oturan otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a doğru koşmaya başladı. Aksoy'un üzerine atlayıp yüzünü ve kulağını ısıran maymun, diğer çalışanlar tarafından yakalandı.

Maymunun saldırısına uğrayan Hacı Hatip Aksoy için sağlık ekibi istendi. İhbar üzerine otele gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hacı Hatip Aksoy tedaviye alındı. Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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