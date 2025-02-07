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        Haberler Gündem Kapalıçarşı soruşturmasında yeni gelişme

        Kapalıçarşı soruşturmasında yeni gelişme

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin tutuklanması talep edildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.02.2025 - 20:45 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:06
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        Kapalıçarşı soruşturmasında yeni gelişme
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturma dosyası kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 40 mevcutlu şüpheliden 2 milyon TL üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak başka kişilere verdiği yönünde savunma yapan 20 kişi tutuklamaya sevk edilmiş olup diğer 20 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri talep edildi.

        Başsavcılıkça, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettikleri iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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        Bu kapsamda gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

        Savcılık, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesini talep ederken, 20 şüpheliye yönelik ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

        Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine başlanması bekleniyor.

        OPERASYON

        İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirlemişti.

        Bu sayede "kara para" aklandığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın dolaşıma girdiğini ortaya çıkaran polis, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 12 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında olduğu 37 şüpheliyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalanmıştı.

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