ABD-İran hattında artan gerilimin ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "İran'a müdahaleye karşıyız, İran'a olacak herhangi bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değil, diyalog yoluyla çözülmesini istiyoruz. " dedi. Daha Az Göster