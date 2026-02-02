Habertürk
        Kırklareli'nde eğitime kar arası verildi!

        Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tekirdağ'ın, Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 08:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 08:03
        Kırklareli'nde eğitime kar arası verildi!
        Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.

        Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.

        Öte yandan Tekirdağ'ın, Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

