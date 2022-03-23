Karadeniz'de serseri mayın tehlikesi 0:00 / 0:00

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Karadeniz'in kuzeyindeki Odesa limanı açıklarına döşenen mayın hatlarında kopma yaşandığını, 420 mayının Karadeniz'de sürüklendiğini öne sürdü.

FSB'nin açıklamasının ardından Karadeniz'de 420 mayının sürüklendiği iddiası endişe yarattı. Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı Gün Başlıyor programında Esra Toptaş ile Kadir Kaymakçı'nın sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Yaycı, "420 mayından bahsediliyor, Ukrayna'nın liman önlerine Rusya'nın çıkarma yapmasını engellemek için mayınlama yaptığı iddia ediliyor. Bunu Rusya'nın değil, Ukrayna'nın yapmış olma ihtimali çok yüksek. Rus kuvvetleri çıkarma yapacaksa buraları mayınlamaz. Çıkarma yapılmasını önlemek isteyen mayınlama yapar.

Tuna Nehri'nin akıntı yönü İstanbul Boğazı'na doğru. Bu mayınlar varsa ve sürükleniyorsa bu mayınların İstanbul Boğazı'na gelme ihtimali çok yüksektir ve bu çok tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

ALINACAK ÖNLEM NEDİR?

Bu mayınlara karşı nasıl önlem alınabileceğini anlatan Yaycı, "172 kilogramlık mayınlar, mayın arama sonarları ile tespit edilebilir, ancak 30 kilogramlık olanlarını tespit etmenin zor olacağını düşünüyorum. Bunun için de büyük bir arama faaliyeti yapılması gerekiyor." dedi.

Yaycı, "Bu, denizde seyir yapmayı da çok zorlaştırır, gelip çarptığı an mayın gemiyi batırır. Mayın ucuz ve tehlikeli bir silahtır, onun için yasaklanmıştır. Böyle şeyler sadece kendi memleketinizi istila edilecekse yapılır. Koruyucu mayınlama yapıyorsanız bunların kendi kendine imha etmesi, uluslararası ticareti önlememesi, tarafsız gemilerin geçişini engellememesi, herkesin nereyi mayınladığını kaydetmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'na girme ihtimaline ilişkin ve kıyılara çarpma durumuna ilişkin değerlendirmeden bulunan Yaycı, şöyle konuştu;

Boğaz'a girmesi çok düşük bir ihtimal. Boğaz'a yaklaşması durumuna ilişkin tedbiri Türk Deniz Kuvvetleri alıyordur.

"PETROL TAŞIYAN GEMİYE İSABET EDERSE FELAKET OLUR"

Ham petrol taşıyan gemilerden birine mayın isabet ederse çok büyük bir felaket olur. Sadece uyarı değil, Boğaz'a yaklaşma sularında mayın arama-tarama faaliyetlerinin her ihtimale karşı yapılmasında büyük fayda vardır ki Türk Deniz Kuvvetleri bunu yapıyordur.

Sondaj gemilerinin de mayından korunması gerekiyor. Bu mayınların bu bölgeye yaklaşmadan önce tedbir alınması gerekiyor. Eğer gerçekten Karadeniz'de 420 serseri mayın sürükleniyorsa o zaman şu yapılabilir; Emniyetli koridor oluşturulur. Mayın arama-tarama gemileri o koridoru sürekli ararlar, tararlar ve deniz ulaşımını o koridora yönlendirirler. Deniz ulaşımı, mayın olmadığından emin olunan kanalda ilerler."

"AÇIKÇA BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Yaycı ayrıca, "Bu bir kere açıkça savaş suçudur, çok nettir. Ukrayna'nın yaptığı 'Ben yaparım başkasına ne olursa olsun' demektir. Gerçekten bu çağda olabilecek bir şey değildir, böylesine bir sorumsuzluk çok şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.