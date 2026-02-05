Karaman'da koyun otlatırken yaban domuzunun saldırısına uğrayan genç çoban ölümden döndü.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü merkeze bağlı Süleymanhacı köyü yakınlarındaki Karadağ eteklerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babası Mustafa Yirik ile birlikte dağın eteklerine koyunları otlatmaya götüren Muhammed Yirik (22), köpeklerin havlaması üzerine sesin geldiği yöne doğru gitti. Bu sırada kayalıkların arasından çıkan yaban domuzu genç çobana saldırdı. Saldırıda yaralanan Yirik'in yardımına hemen babası koşarak, oğlunu domuzdan kurtardı. Bacağından yaralanan genç, olay yerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan genç, daha sonra sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal odaya alındı.

''BİR KAÇ YERİMDEN YARALANDIM''

Olayı anlatan Muhammed Yirik, "Koyunları Karadağ yakınlarında otlatırken köpeklerin havlama sesini duydum. Yanlarına gittiğim esnada kayalıkların arasından çıkan bir yaban domuzun biranda üzerime gelerek bana saldırdı ve birkaç yerimden yaralandım" dedi.

''OĞLUMU DOMUZDAN ZOR KURTARDIM''

Saldırı anına birebir şahit olduğunu belirten baba Mustafa Yirik de, "Domuzun saldırısına gözümle şahit oldum. Elime aldığım değnekle bağırarak domuzu kovaladım. Yoksa kaçması mümkün değildi. Yetkililerden Karadağ çevresindeki domuz avı yasağının kaldırılmasını talep ediyorum. Artan yaban domuzları başkalarına da saldırabilir. Oğlum iki yerinden yaralandı, hafif atlattık ama daha kötü de olabilirdi. Bu olaydan sonra köy halkı olarak daha tedirgin olduk" diye konuştu.