Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerinin yeri tespit edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinin Gideros koyunun 2 mil açığında içinde gezintiye çıkan 6 kişinin bulunduğu "Maviş" isimli fiber tekne bilinmeyen bir nedenle alabora olup 4 gün önce batmıştı.

3 KİŞİ KURTARILMISTI

Çevredeki balıkçılar tarafından gelen sesler üzerine 3 kişi kurtarılmış, kurtarılan kişiler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

3 CANSIZ BEDENİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Kaybolan diğer 3 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri ve helikopterle arama çalışmaları devam ederken 3 kişinin cansız bedeninin denizin üstünde tespit edildiği belirtildi.