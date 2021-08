HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika gelen haberlere göre; sel felaketinde can kaybı yükseliyor. Sağlık Bakanı Koca, sel afetinin yaşandığı Kastamonuda 32, Sinopta 6 can kaybı olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi." açıklamasında bulundu.

AFAD VE SAĞLIK BAKANI KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sellerle ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kastamonu'da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastanelerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. Sinop'ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 hastanın 38'i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında."

AFAD tarafından açıklama geldi: "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFET BÖLGESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da, "Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri süratle gidermenin gayreti içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Sinop´tan Kastamonu'nun Abana ilçesine geçti. Burada otobüsten halkı selamlayarak hitap eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız. Hep söyleriz ya 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız'. Hiç merak etmeyin. Evelallah, bu millet hiçbir zaman çömelmedi yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. İnşallah en kısa zamanda süratle bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yerinde değerlendirmeler yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer bölgelerde de yine bakan arkadaşlarım var. Milletvekili arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitlerimizi yaptıktan sonra adımlarımızı atacağız" dedi.

KASTAMONU VE SİNOP'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor.

Havadan ve karadan çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

Sel sularına kapılarak sürüklenen araçlar da iş makinelerinin yardımıyla bulundukları yerden kaldırılıyor.

Öte yandan, sel felaketinden etkilenen noktalarda Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, vatandaşlara sıcak yemek ve gıda yardımında bulunuyor.

Sinop'ta sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Ayancık ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem karadan yapılıyor.

Selden etkilenen Babaçay ve İncipınarı köylerinde yoğunlaşan çalışmalara, yöre halkı da destek veriyor.

Ulaşımın zor olduğu bölgelere traktörlerle ekipleri taşıyan vatandaşlar, onlara su desteğinde de bulunuyor.

Ekiplerce yaralı kurtarılan vatandaşlar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk ediliyor.

İlçe merkezinde de farklı kurum ve kuruluşlarca vatandaşlara su, gıda ve sağlık hizmeti desteği veriliyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilerek, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 29, Sinop’ta 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilerek, Bartın’da kaybolan 1 vatandaşı arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesinin sağlandığı vurgulanarak, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başladığı kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Bartın ili Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşı arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü, Sinop Ayancık ve Kastamonu Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirildiği bildirildi. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yaptığı belirtildi.

İl bazında görev yapmakta olan personel ve araç sayıları ise şöyle:

Bartın’da; 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 79 iş makinası, 1 bot ve 4 motopomp

Kastamonu’da; 2 bin 466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 19 arama köpeği

Sinop’ta; bin 556 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 154 iş makinası, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 3 arama köpeği

Beslenme çalışmaları

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın görev yaptığı açıklandı. 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya, 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımı yapıldığı aktarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sinop’a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı belirtildi. Bin 500 kişiye çorba, 450 kişiye soğuk sandviç dağıtımı yapılarak faaliyete halen devam edildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu’ya 1 mobil mutfak TIR'ı sevk edildiği belirtildi.

Tahliye çalışmaları

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Kastamonu'da toplamda 925 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilirken, 472 afetzededen 418’inin yakınlarının yanına tahliye edildiği belirtildi.

Barınma çalışmaları

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kastamonu’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 469 kişilik kapasite ayrılmış olup, 784 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu’daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara İlinden Kastamonu’ya sevk edilen 4 adet WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır.

Sinop’ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 212 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık İlçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo’dan 100 battaniye gönderilmiştir. Bartın’da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2.813 kişilik kapasite ayrılmış olup 21 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır" denildi.

Acil Yardım Ödeneği

Açıklamada, "AFAD tarafından; Kastamonu’ya 5 milyon TL, Sinop’a 3 milyon TL ve Bartın’a 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu’ya 5 Milyon, Sinop’a 3 milyon ve Bartın’a 2 milyon ödenek gönderildi. Toplamda 20 milyon nakdi ödenek gönderildi" denildi.

Enerji çalışmaları

Açıklamada, enerji çalışmalarıyla ilgili, "Bartın il genelinde elektrik verilemeyen köy kalmadı. Kastamonu genelinde 112 köye ve Sinop’ta 86 köye elektrik verilememekte. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildiği açıklandı. Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan jeneratör sevk edildi. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumda olduğu bildirildi. Sinop Ayancık ilçesinde 7 adet jeneratörün aktif durumda olduğu kaydedildi" ifadeleri kullanıldı.

Ulaşım altyapı

Kastamonu’da; yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkıldı, Valay-1 Köprüsünün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsü'nün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldi, söz konusu bölgelerde yol trafiğe kapatıldı.

Bartın’da; yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 Köprüsü yıkıldı.

Sinop’ta; yağışlar nedeniyle İkisu Köprüsü'nde hasar meydana geldi. Çatalzeytin-Türkeli yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ile Ayancık-Sakız yolu meydana gelen hasarlar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kastamonu ve Sinop Havalimanları, bölgedeki demiryolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen bir sorun bulunmadığı açıklandı.

ALTUN: İNFİAL ORTAMI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel bölgelerinde yapılan çalışmalara değinirken, "Hassas dönemlerde sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir. Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmeye yönelik bu gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir" dedi.

Fahrettin Altun Twitter'dan, sel felaketine ilişkin açıklamalar yaptı. Altun şunları söyledi:

"Kastamonu ve Sinop bölgelerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölge halkına büyük geçmiş olsun. Devletimiz, Aziz milletimizin yaralarını ivedilikle sarmak için büyük bir gayret içindedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan birazdan sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaşmış olacak. Olay anından itibaren bölge halkı için yüreği çarpan Cumhurbaşkanımız bölgede incelemelerde bulunacak, son durumu yakından takip edecek.

Sel afetinin ilk anından itibaren, AFAD harekete geçmiş; tüm çalışma grupları ve temsilcileriyle çalışmaya başlamıştır. İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarımız hemen bölgeye intikal etmiş, arama kurtarma çalışmalarına bizzat katılmışlardır.

Bartın’da 895, Kastamonu’da 2466, Sinop’ta 1556, toplamda 4517 personelle arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bartın’da 323 vatandaşımız, Kastamonu’da 925 vatandaşımız, Sinop’ta ise 472 vatandaşımız helikopter ve botlarla güvenli bölgelere tahliye edilmiştir.

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde toplam 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 araç görev yapmakta olup; 19.170 sıcak yemek, 17.072 kumanya, 138.726 ikramlık malzeme dağıtımı yapılmıştır.

Bölgede bulunan gönüllüler, sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarımız da çalışmalarına AFAD ve ilgili diğer kamu kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde devam etmektedir. Bu kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki bugün, toplum yaşamını, kamu düzenini ve demokrasiyi tehdit eden faktörlerin başında sistematik yalan ve dezenformasyon kampanyaları gelmektedir. Hassas dönemlerde sosyal medya üzerinden toplumda bir infial ortamı oluşturulmak istenmektedir. Halkımızın insani ve vicdani duygularını istismar etmeye yönelik bu gayri ahlaki kampanyalara milletimiz, asla fırsat vermeyecektir. Bir kez daha resmî kaynaklardan doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir haber ve görüntüye itibar edilmemesini istirham ediyoruz."