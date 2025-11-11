Kayıp Veysel'in cansız bedenine ulaşıldı

Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan otizmli Veysel Bilen, geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, aramalarından sonuç alamayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’i arayan ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Elazığ AFAD Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, Veysel’den bir haftadır herhangi bir iz bulunmadığını ifade ederek, “Bugün çocuğumuzun bulunması için başlatılan arama-tarama faaliyetlerinin 7’nci günü. 40 kilometrelik alan taranmıştı. Buna dronlar dahil değildi. Dronlar dün 13 kilometrelik araziyi yukarıdan taradılar. Herhangi bir ize rastlamadık. Ev bölgesine yoğunlaştık ve mısır tarlaları dediğimiz buradaki bahçelere, özel meskenlere, havuzlara ve kuyulara yönlendik yeniden. Dün bir iki ihbar aldık. Tabii bu ihbarları da değerlendirdik ama bir sonuca ulaşamadık. Bugün yine Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma, Milli Eğitim AKUB, Karayolları, Belediye, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kardeşlerimizle, AFAD ekipleriyle birlikte arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Çalışmalarımıza 24 saat düzeli şekilde devam ediyoruz. Gece çalışmaları kesmiyoruz. Gece de devam ediyoruz. Gece araçlarla ve Diyarbakır ile Malatya'dan getirilen termal dronlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Termal dronlarla birlikte emniyetten İHA'lar da havalandı. İHA, dün bize iki görüntü attı. Görüntüde sıcaklık tespit edilmişti. Oraya gittiğimizde sıcaklığın ateş olduğunu gördük. Sağ olsun, onların da büyük desteği var bize. Tek vücut olduk. Elazığ halkıyla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla birlikte tek vücut çocuğumuzu arıyoruz. Yeniden Elazığlılara sesleniyorum. Lütfen her ihbarı değerlendirin. Özellikle Aksaray ve Gümüşkavak Mahallesi'ndeki vatandaşlarımıza söylüyorum. En ufak bir şey bulduğunuz zaman lütfen 112'yi arayın ve bilgilendirin bizi. Ona göre biz de gerekli işlemleri yapalım" dedi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde 5 Kasım'da öğle saatlerinde evden çıkıp, bir daha dönmeyen otizmli Veysel Bilen'in, arama çalışmalarının 7'nci gününde, Bingöl kara yolu üzerindeki bir arıtma tesisinin yakınında cansız bedeni bulundu. VALİ HATİPOĞLU: BU ELİM OLAY BİZLERİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "05 Kasım 2025 tarihinde ilimizde kaybolan 11 yaşındaki evladımız Veysel Bilen'i bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, altıncı gününde de aralıksız olarak sürdürülmüştür. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, maalesef kayıp evladımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, Özel Harekat timleri, Polis Su Altı Dalgıç Arama Kurtarma Timi, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile desteklenen diğer polis birimlerimiz ile Jandarmamız, AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan yaklaşık 250 kişilik arama kurtarma ekibi, çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Ekiplerimizce; Gümüşkavak, Aksaray Hicret, Kızılay, Yemişlik, Kesrik Mahalleleri ile Yeniköy, Yalnız köyü, Miyadun ve Tadım köyleri başta olmak üzere geniş bir alanda; yerleşim yerleri, kırsal bölgeler, kuyu, kanal, logar, foseptik çukurları, menfezler, dere yatakları, akarsular, mezarlıklar ve metruk yapılar havadan ve karadan titizlikle taranmıştır. Bu elim olay bizleri derinden üzmüştür. Küçük Veysel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Arama çalışmalarında büyük bir fedakarlık ve gayretle görev yapan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"EVİNDEN 10 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU" Gümüşkavak Mahallesi’nde 5 Kasım’da öğle saatlerinde evden çıkan ve geri dönmeyen otizmli Veysel Bilen'in (11), arama çalışmalarının 7’nci gününde, Bingöl kara yolu üzerinde bulunan bir arıtma tesisinin yakınlarında cansız bedenine ulaşıldı. Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Burada konuşan Vali Hatipoğlu, şunları söyledi: “Bugün öğle saatlerinde bir çalışmada açıklamıştık ancak maalesef Veysel Bilen isimli çocuğumuzun cansız bedenini evinden 10 kilometre uzakta, çayda bulduk. Bu anlamda çok üzüntülüyüz. Ekiplerimiz, yaklaşık 250 personelimiz, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, gönüllülerimizle birlikte bölgeyi tarıyorduk. Tüm foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine, olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara, inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometre karenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA’larımız bize destek verdi. Dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem emniyetimiz gece gündüz çalıştılar. Kendilerine buradan özellikle PAK timimize ve özel harekata, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sualtı ekibimize teşekkür ediyoruz. Çok fedakarca çalıştılar ancak maalesef ilimize, sevenlerine cansız bedenini bulduğumuzu haber vermenin dışında yapabileceğimiz bir husus yoktu. Bu anlamda hem ilimize, hem ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum öncelikle. Tabii olayla ilgili soruşturma, savcılık tarafından devam edecek, farklı bir konu var mı yok mu diye. Başımız sağ olsun.”