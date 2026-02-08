Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kayseri'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası adamın cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası adamın cansız bedenine ulaşıldı

        Kayseri'de kayıp olarak aranan alzheimer hastası 67 yaşındaki adamdan acı haber geldi. Yaklaşık 12 saat süren arama çalışmalarının ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 08.02.2026 - 12:02
        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

        67 YAŞINDAKİ ADAM BİR DAHA EVE DÖNMEDİ

        İHA'daki habere göre; ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde evinden ayrılan ve alzheimer hastası olan 67 yaşındaki Kadir A. bir daha dönmedi.

        72 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

        Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve kentte faaliyet gösteren 6 arama kurtarma kuruluşunda görev yapan toplam 72 personel ile 12 araç ve 1 dron sevk edildi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Bölgeye giden ekiplerin AFAD yönetiminde yaklaşık 12 saat süren çalışmalarının ardından, Yağmurlubey Mahallesi kırsalında Kadir A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kadir A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #kayseri
        #Son dakika haberler
