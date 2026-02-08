Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kayıp olarak aranan alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

67 YAŞINDAKİ ADAM BİR DAHA EVE DÖNMEDİ

İHA'daki habere göre; ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde evinden ayrılan ve alzheimer hastası olan 67 yaşındaki Kadir A. bir daha dönmedi.

72 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve kentte faaliyet gösteren 6 arama kurtarma kuruluşunda görev yapan toplam 72 personel ile 12 araç ve 1 dron sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye giden ekiplerin AFAD yönetiminde yaklaşık 12 saat süren çalışmalarının ardından, Yağmurlubey Mahallesi kırsalında Kadir A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kadir A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.