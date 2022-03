HABERTURK.COM

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin ile Show Haber Editörü Cem Tekel gün boyu canlı yayına bağlanarak son durumu bildiriyor...

YAKALANMA ANLARI CANLI YAYINDA

Çetiner Çetin’in Habertürk canlı yayını sırasında Ukraynalı güvenlik güçleri şüphelendiği 4 kişiyi yakaladı. Daha sonra operasyonun detaylarını öğrenen Çetiner Çetin, Rus saldırı grubundan 3’ü Rus, 1’i Özbek vatandaşı olan 4 kişinin silahsız olduğunu ancak GPRS cihazları ile görüntü ve konum tespiti yaptığının anlaşıldığını aktardı. Güvenlik güçleri yakaladığı kişilerin bütün eşyalarını tek tek incelerken sorgulamalarını yaptı. Tüm bu anlar Habertürk canlı yayınında anbean yayınlandı.

19.10 (Çetiner Çetin): Dün bu meydandan yayın yaparken gayet rahat ve sakin bir yayın yapmıştım. Yayını ara ara çalan sirenler bölmüştü. Ama bugün çok gergin bir ortam var. Kent merkezinin bulunduğu noktada askerler devletin binalarının önüne bariyerler, beton bloklar kurmaya başladılar. Rus Ordusu ve Rus paramiliter güçlerin eş zamanda hareket ediyor olması, uzun bir konvoyla Kiev'e hareket ediyor olmaları şehirde güvenlik birimlerini harekete geçirmiş durumda. Kentte birkaç market açıktı bu gün. Marketlere girişler sırayla. Çıkan her müşterinin ardından bir müşteri içeri girebiliyor. Bunun nedeni yağmaların ve aşırı tüketimin önlenmeye çalışılması. Ancak herkes herşeyi alabiliyor. Dar gelirli aileler maalesef bunu yapamıyorlar. Şu anda Başkent Kiev kuzey hattından işgale başladığı bilgisi var. Şu an burada sosyal medya üzerinden ve Rus medyası üzerinden verilen haberler var. Bunlar yanıltma amaçlı da olabiliyor. Biz bunlara alet olmamak adına bunların iddia olduğunun altını çizmek gerekiyor. Kiev hem Ruslar için hem Ukrayna için köken açısından, tarihsel miras açısından önemli miras. Her iki ülke için burası önemli psikolojik nokta. Şu anda ülkenin farklı bölgelerinde olabiliyor, oradan gelen bilgiler iç açıcı değil. Ülkenin doğusunda çatışmalar giderek şiddetlenirken asıl hedef Kiev. Çünkü yönetimin ve siyasetin merkezi burası. Bugün Zeleneskiy'in konuşması halkta büyük memnuniyet yarattı. Halkıyla beraber bütün noktalarda şehir örgütlenmesini, Kiev'in farklı yerlerde halkı örgütleme noktasında en önemli görev üstlenmiş durumda. Zaman zaman onun görüntülü mesajları Ukrayna halkında heyecan yaratıyor. Gerçekten şu anda Ukraynalılar kendilerine sahip çıkmak, topraklarına hakim olmak derdinde. Sınır hattından başlayıp Kiev'e kadar uzanan her noktada beton bariyerler ve araba lastikleri var. Araba lastikleri İHA, SİHA'ların bölgeden görüntü almasını engellemek için hazır bekletiliyor. Molotof kokteylleri, tabancalar, tüfekler hazır durumda. Mahalle girişlerinde oluşturan komünler var. Mahalle komünleri bir başka mahalle komünü ile ilişkisi zayıf. Bu kadar silah halka dağıtıldıysa, beton bariyerler, lastikler hazırlandıysa kent meskun mahal savaşına hazırlanıyor. Bu sahne buradaki krizin ne kadar derin ya da nereye kadar gidilebileceğini ortaya koyuyor. Bu akşam kritik bir akşam. Şehrin merkezine bomba atılır mı, belirsiz. Ama Rus ordusunun buraya doğru ilerlemesi halkta tedirginlik yaratıyor. Maddi imkanları kısıtlı olan aileler Kiev'de kalmayı sürdürüyor. 18-60 yaşındaki erkekler silahlandılar. Onlar şehrin korunmasında görev almaya hazırlar. Askeri eğitimi almayan gençler için sadece kimlik kontrolü yapma, araçların incelenmesi konusu görevi veriliyor. Pasaport ve kimlik gibi konularda ön saftalar. Sovyet dönemini görmüş olanlar ellerinde silahlarla ön safta. Gençler de daha Batı'yla entegre oldukları için İngilizceye hakim oldukları için kimlik ve pasaport kontrolünü yapabiliyorlar. Şimdi hepimizin gözü kulağı bu gecede olacak. Şu an hem sağımda hem solumda metro istasyonu girişi var. Girişlerde askerler bekliyor.

14.10 (Çetiner Çetin): Ruslara bağlı grupların sızdığı söyleniyordu. Kollarında sarı bant olan sivil milis güçleri yakaladıklarını, şüphelendiklerini yere yatırıp kontrol ediyorlar. Rus sabotajcı/ajan oldukları söyleniyor yakalananların, kelepçeler takıldı, polis aracı da geldi.

13.00 (Çetiner Çetin): Kiev’de yaşayanların büyük çoğunluğu kenti hatta ülkeyi terk etti. Kalanların ya maddi imkanı yok ya da ailelerini bırakamadı. Bir yandan da Rusya’nın işgalinin adım adım geldiği haberleri insanları tedirgin ediyor. Sığınaklar, metro istasyonları dolu. Ukrayna lideri Zelenskiy Kiev’de, kaçmadı. Dün vatandaşlarımızın tahliyesi gerçekleştirildi. 20 binden fazla Türk vatandaşının burada olduğu düşünülüyordu. Ülkedeki birçok yatırımın altında Türk şirketlerinin imzası var. Bu işgal sonrasında nasıl olacak bu konu da merak konusu. En büyük korku tabii Rus ordusunun buraya girmesi durumunda nelerin olacağı ile ilgili.

12:45 (Çetiner Çetin): Kiev’in çok işlek caddelerinden birindeyiz. Eski yapıların bulunduğu kent merkezi. Bu caddenin sonu parlamento ve bakanlıkların bulunduğu yer. Bir ay önce yine buradaydım ileride bir restoran var, akşam da bu cadde pırıl pırıldı. Fakat 4-5 gündür Kiev kendi kaderine terk edilmiş durumda. Sarı bant yapıştırılmış araçlar askeriyeye tahsis edilmiş sivillerden alınan araçlardan oluşuyor.

12:00 (Cem Tekel): Sirenler çaldı yine. Kiev çevresinde bir yerler bombalanıyor. Bu da Rus saldırılarının devam ettiğini gösteriyor. Sivillerin çoğu sığınaklarda sadece alışveriş için dışarı çıkıyorlar. Kiev'in kuzeyinde bir savunma hattı var ama oraya girşe izin verilmiyor. Uyuyan hücreler var. Dışarıdan girebilenler de var. Suikastçıların belli noktalarda olduğu söyleniyor. Zaman zaman saldırılarda da bulunuyorlar. Rus saldırısı ile birlikte onlardan da endişe duyuluyor. Zelenskiy de ‘Ben ve ailem hedefiz’ demişti.

11.00 (Çetiner Çetin): Buradaki savaşın birkaç farklı boyutu var. Birinci boyutu siviller. Romanya ve Polonya üzerinden ülkeyi terk etmeye başlamışlardı. Türkiye de dün 5 bin vatandaşı ülkeden çıkardı. Farklı noktalardaki Türk vatandaşları için de çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımızın kurtarılması konusunda Moskova ile de görüşmeler yapılıp bir zemin hazırlanması için diplomasi trafiği yapılacak. Kiev önemli bir koordinasyon noktası ama buranın psikolojik olarak da önemi büyük. Burası düşerse başkentten sonra farklı noktalar da düşer anlayışı var. Hem Ukraynalıların hem Rusların kökenin Kiev. Her iki toplum için de Kiev'in bir merkez olması farklı bir anlam kazanıyor.

10.00 (Cem Tekel): Herkes görüşmeye kilitlenmişti. Zelenskiy istediklerini alamadıklarını söyleyince endişeler attı, 30 km kadar kuzeyimizde Rus tankları hazır bir şekilde biliyor. Görüşme yapılırken Kiev'in girişine yığınak yapıyormuş Rusya. 'Görüşmelerde sonuç alamazsam' diye düşünmüş olmalı ki yığınağa devam etti. Anlaşma çıkmazsa Rus ordusu harekete geçecek gibi görünüyor. Ruslar bombardımanlarına da devam ediyorlar. Kar da yağdı hayat şartlarını biraz zorlaştırdı. Gıdaya ulaşmakta zorluk çekiliyor. Yakıt sıkıntısı arttı, istasyonlar çalışmadığı için.