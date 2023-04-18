Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamaz

Kılıçdaroğlu, "20 yıldır yapamadılar, 20 yıldır. Allah nasip eder, göreceksiniz, ilköğretim döneminde yapacağız. Bütün Türkiye duyacak. Bütün dünya duyacak. Bazen diyorlar ki, 5 çetelerden bu parayı nasıl alacaksın, adalet içinde alacağım adalet içinde, söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Söke söke her kuruşu alacağım 418 milyar Dolar'ı. Sanıyorlar bunu kimse alamaz. Bay Kemal onların tamamını alacak. Onların gece yatmadığını biliyorum. Kabuslar gördüklerini de biliyorum. Ama kul hakkı yemek en büyük günahsa, yiyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

"GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİYLE İŞ TUTANLAR BİZİ SUÇLAYAMAZLAR"

Kılıçdaroğlu "Suriye'de 34 askeriniz şehit oldu. Beyefendi koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Putin kapısında dakikalarca kapıda bekletti. Türkiye Cumhuriyeti için, bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir başka ülkenin başkanının kapısının önünde saatlerce beklemez. Bekletmeyeceğiz ve böyle bir tablo olmayacak. Kadın kardeşlerime seslenmek isterim. Acıyı yaşayan sizsiniz. Sorunu yaşayan sizsiniz. Sizin huzur içinde yaşayabileceğiniz güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorum. Ben `aile destekleri sigortasını´ Allah nasip ederse uygulamaya koyacağım. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Herkesin sorunuyla ilgileneceğiz ve her sorunu çözmeye çalışacağız. Bizi şimdi suçluyorlar. Suçladıkları hangi gerekçeyle suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Çatalca Meydanı'ndan söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak. Güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Evlatlarımız, fidan gibi evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Almanya'ya mı gideyim?, Fransa'ya mı gideyim?, Kanada'ya mı gideyim? Diye bekliyorlar. O evlatlarımıza öyle bir güzel Türkiye inşa edeceğiz ki, gidenler de Türkiye'ye gelecek. Burada çalışacak, burada üretecekler. Burada kazanacaklar" dedi.