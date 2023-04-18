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Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi şimdi suçluyorlar. Suçladıkları hangi gerekçeyle suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar" dedi

Son dakika: Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamaz
DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 günde 300 Proje çalışması kapsamında Çatalca Halk Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Baharı beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Güzel Türkiye'yi göreceksiniz. Güzel Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız. Kadını, erkeği, yaşlı, genci, hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Sözüm söz, gerçekten de mutlu bir yaşam vadediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhur Başkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 300 Günde 300 Proje çalışması kapsamında düzenlenen 'Çatalca Halk Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da eşlik etti. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "Baharı beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Güzel Türkiye'yi göreceksiniz. Güzel Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız. Kadını, erkeği, yaşlı, genci, hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Sözüm söz, gerçekten de mutlu bir yaşam vadediyorum" diye konuştu.

"BAHARI BERABER GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "20 yıldır yapamadılar, 20 yıldır. Allah nasip eder, göreceksiniz, ilköğretim döneminde yapacağız. Bütün Türkiye duyacak. Bütün dünya duyacak. Bazen diyorlar ki, 5 çetelerden bu parayı nasıl alacaksın, adalet içinde alacağım adalet içinde, söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Söke söke her kuruşu alacağım 418 milyar Dolar'ı. Sanıyorlar bunu kimse alamaz. Bay Kemal onların tamamını alacak. Onların gece yatmadığını biliyorum. Kabuslar gördüklerini de biliyorum. Ama kul hakkı yemek en büyük günahsa, yiyenleri affetmeyeceğiz" dedi.

"GAFFAR OKKAN'IN KATİLLERİYLE İŞ TUTANLAR BİZİ SUÇLAYAMAZLAR"

Kılıçdaroğlu "Suriye'de 34 askeriniz şehit oldu. Beyefendi koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Putin kapısında dakikalarca kapıda bekletti. Türkiye Cumhuriyeti için, bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir başka ülkenin başkanının kapısının önünde saatlerce beklemez. Bekletmeyeceğiz ve böyle bir tablo olmayacak. Kadın kardeşlerime seslenmek isterim. Acıyı yaşayan sizsiniz. Sorunu yaşayan sizsiniz. Sizin huzur içinde yaşayabileceğiniz güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorum. Ben `aile destekleri sigortasını´ Allah nasip ederse uygulamaya koyacağım. Hiçbir kadını bir erkeğe muhtaç ettirmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Herkesin sorunuyla ilgileneceğiz ve her sorunu çözmeye çalışacağız. Bizi şimdi suçluyorlar. Suçladıkları hangi gerekçeyle suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okkan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Çatalca Meydanı'ndan söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak. Güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Evlatlarımız, fidan gibi evlatlarımız geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Almanya'ya mı gideyim?, Fransa'ya mı gideyim?, Kanada'ya mı gideyim? Diye bekliyorlar. O evlatlarımıza öyle bir güzel Türkiye inşa edeceğiz ki, gidenler de Türkiye'ye gelecek. Burada çalışacak, burada üretecekler. Burada kazanacaklar" dedi.

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