"Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz"
ABONE OL

"Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı tünel kazı işlemlerinin yeniden başlatılması törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi

SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu:
"Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz"
0:00 / 0:00
İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı tünel kazı işlemlerinin yeninden başlatılması törenine katıldı. İnşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu butona basarak temele harç dökme işlemini başlattı.

İHA'da yer alan habere göre törende açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde sağladıkları başarının merkezi yönetimde sağlayacakları başarının işareti olduğunu kaydetti.

"GÜZEL BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'yi bölgedeki sorunlardan arındıracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

"BİZ ÜRETECEĞİZ BİZ KAZANACAĞIZ"

Kararlıyım, bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız, birlikte 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesine son vereceğiz. Biz üreteceğiz, biz alın teri dökeceğiz ve biz kazanacağız" dedi.

"İSTANBUL RAYLI SİSTEM AĞINA KAVUŞACAK"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgasını raylı sistemlerin oluşturması gerek. Tüm diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmiş bir biçimde, yaya açısından kolay erişilebilir, bütün İstanbul'u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul'a kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YÖKDİL saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi - ÖSYM AİS
GÜNDEMYÖKDİL saat kaçta?
Açık Lise online sınav giriş ekranı! MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak?
GÜNDEMAÖL sınavları başladı! İşte giriş ekranı
SON DAKİKA: Bahçeli'den, Rum kesimine sert sözler: Alçak, korkak, günahkar!
GÜNDEMBahçeli'den, Rum kesimine sert açıklama!
MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti! - HABERLER
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al ...
ÇÖKTÜ! Son dakika: Düzce-Zonguldak Karayolu'nde heyelan! Koca yol çöktü
GÜNDEMDüzce-Zonguldak karayolu kapandı! Heyelan!
SON DAKİKA! Mezarlıktaki o iddiaların ardından savcılık harekete geçti - HABERLER
GÜNDEMMezarlıktaki o iddiaların ardından savcılık harekete ...
BERAT KANDİLİ! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika Berat Kandili mesajı
GÜNDEMErbaş'tan, 'Berat Gecesi' mesajı!
27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedir? 2021 Dünya Tiyatro Günü bildirisi ve Dünya Tiyatro günü mesajları
GÜNDEM2021 Dünya Tiyatro Günü bildirisi ve mesajları
ŞOK İDDİALAR! Son dakika: Otobüse yetişmeye çalışırken başına gelenler akıl almaz! - HABERLER
GÜNDEMŞok iddialar! Otobüse yetişmeye çalışırken başına gelenler. ...