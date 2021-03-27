"Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz" 0:00 / 0:00

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber Kirazlı-Halkalı Metro Hattı inşaatı tünel kazı işlemlerinin yeninden başlatılması törenine katıldı. İnşaat alanını gezerek yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu butona basarak temele harç dökme işlemini başlattı.

İHA'da yer alan habere göre törende açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerde sağladıkları başarının merkezi yönetimde sağlayacakları başarının işareti olduğunu kaydetti.

"GÜZEL BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

Türkiye'yi bölgedeki sorunlardan arındıracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Demokrasisi gelişmiş, insan haklarına saygılı, evlatlarımızın geleceklerini yurt dışında değil Türkiye coğrafyasında aradıkları güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

"BİZ ÜRETECEĞİZ BİZ KAZANACAĞIZ"

Kararlıyım, bunu mutlaka ama mutlaka birlikte yapacağız. Birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız, birlikte 83 milyon insanın Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet etmesine son vereceğiz. Biz üreteceğiz, biz alın teri dökeceğiz ve biz kazanacağız" dedi.

"İSTANBUL RAYLI SİSTEM AĞINA KAVUŞACAK"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İstanbul'un toplu taşıma sisteminin ana omurgasını raylı sistemlerin oluşturması gerek. Tüm diğer ulaşım sistemleriyle entegre edilmiş bir biçimde, yaya açısından kolay erişilebilir, bütün İstanbul'u sarmış raylı sistemler ağını İstanbul'a kazandırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.