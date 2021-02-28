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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! Kim vurduya gitti! Sır perdesi aralanmadı - Haberler
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Kim vurduya gitti! 7 ay önce başından vuruldu

İstanbul Başakşehir'de, 23 yaşındaki Hasan Akbal, geçen yıl ağustos ayında kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Boş arazide meydana gelen olay sonrası Akbal'ın arkadaşları araçla hastaneye giderken bir de kaza yaptı. Akbal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın üzerinden geçen 7 ayda yalnıza olay yerinde bulunan diğer şahısların ifadeleri alınırken henüz olayla ilgili tutuklanan kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Akbal’ın ağabeyi cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi

SON DAKİKA! Kim vurduya gitti! Sır perdesi aralanmadı - Haberler
Kim vurduya gitti! Sır perdesi aralanmadı
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İHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kıyafetlerini vermek için gittiği arkadaşının yanında arabanın içindeyken şakağına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hasan Akbal’ın ağabeyi cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi.

Olay, geçtiğimiz 2020 yılı ağustos ayında Başakşehir’de meydana geldi. İddialara göre, 23 yaşındaki Hasan Akbal, arkadaşının evinden istediği kıyafetleri alarak yanına götürdü. Akbal, araziye geldiğinde arkadaşını arayarak geldiğini belirtti. Bir anda araç içinde yere yığılan Akbal’ın arkadaşları kanları görünce panik yaparak kalbinden vurulduğunu düşündü ve tampon yaptı. Şakağına gelen mermiyle ağır yaralanan Akbal’ın arkadaşları yine aynı araçla hastaneye götürdü. Yolda maddi hasarlı kazaya da karışan Akbal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ TUTUKLANAN KİMSE YOK

Olay sırasında Akbal’ın hayatını kaybetmesine sebep olan şüpheli şahıs ise kaçtı. Olayın üzerinden geçen 7 aylık duruşmada yalnıza olay yerinde bulunan diğer şahısların ifadeleri alınırken henüz olayla ilgili tutuklanan kimsenin bulunmadığı söylenildi.
Kardeşini ölümüne sebep olan kişi ya da varsa kişilerin bir an önce tutuklanmasını istediğini ve adaletin yerine gelmesi için uğraştıklarını beyan eden Caner Akbal, şunları söyledi:

'ARABANIN İÇİNDE VURULUYOR AMA KAN YOK'

"Kardeşim 23 yaşında kafasında vuruluyor ve ölüyor. Bu söylenen yerde 13 kişi var; arkadaşları var. Arkadaşı var Kenan, arıyor, buraya benim eşyalarımı getirir misin diyor. Hasan’da evlerine gidip eşyalarını alıyor buraya getiriyor burada da şakağından vuruluyor hayatını kaybediyor. Arabanın içinde vuruluyor onu da şöyle biliyoruz ki burada şantiye de bir kamera görüntüsü var tabii tam göstermiyor bir ağaç dalı önünü kesiyor. Polislerin söylediği de arabanın içinde vurulduğu ama arabanın içinde de kan bulunmadığı söylendi bize kriminal inceleme yapıldığı halde."

'HALA SUÇLU VE TUTUKLU YOK, VURANLAR FİRARDA'

Davada gizlilik kararı bulunduğunu kaydeden Akbal, "Gizlilik kararı devam ediyor. Bunun sebebini de bilemiyoruz; soruyoruz bize hala mütalaa hazırlanmamış deniyor. Hala suçlu ve tutuklu yok vuranlar firarda. Vuran kişi de Ö.A. diye geçiyor ismi. Yanında bir kişi daha olduğu söyleniyor o da firardaymış savcının bize söylediği bu. Onun vurduğu ama hala yakalanmadığı söyleniyor. Söylenene göre can ciğerlermiş ama can ciğer olan bir insan bir insanı öldürmez. Kazayla olduğu söyleniyor ama kazayla söylenilen menzilden buraya merminin gelmesi mümkün değil” diye konuştu.

ARKADAŞLARININ YAPTIĞI KAZA KAMERADA

Yaşanan olay anlarının bir kısmı ise ailenin imkanlarıyla güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Akbal’ın arkadaşlarının hastaneye giderken kaza yaptığı anlara ilişkin görüntüler ve yine Akbal’ın olay yerine geldiği anlar yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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