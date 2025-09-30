Habertürk
        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 9 kişi yakalandı | SON DAKİKA HABER

        Kırmızı bültenle aranan 9 kişi yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 07:53 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:24
        Kırmızı bültenle aranan 9 kişi yakalandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan' yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

        'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. ve 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A. Gürcistan’da yakalandı.

        'Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. Almanya'da yakalandı.

        Ayrıca, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. İsviçre'de, 'Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. Hırvatistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

        Operasyonda görev alan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum; 'Bizden kaçamayacaksınız" dedi.

