İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan' yakalanarak, Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. ve 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A. Gürcistan’da yakalandı.

'Kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. Almanya'da yakalandı.

Ayrıca, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. İsviçre'de, 'Uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. Hırvatistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.