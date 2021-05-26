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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 'Kız' tartışmasında dehşet saçtı!
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'Kız' tartışmasında dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da, 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.Ö. bıçakla dehşet saçtı. Kavgada, Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K. ise karnından bıçakla yaralandı. Yaralılardan olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

SON DAKİKA: 'Kız' tartışmasında dehşet saçtı!
'Kız' tartışmasında dehşet saçtı!
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İHA

Konya'da, 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, bıçaklanarak yaralanan 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. İHA'nın haberine göre, alkollü olduğu öne sürülen F.Ö., Y.K., D.K. ve Orhan Çumralıgil arasında kız meselesi iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil'i kalbinden ve karnından; D.K.'yi ise karından bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Orhan Çumralıgil'e apartman içerisinde kalp masajı yaptı. Defalarca kalp masajı yapılarak geri döndürülen Orhan Çumralıgil ve hafif yaralanan D.K. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Orhan Çumralıgil hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ö. ve olaya karıştığı belirlenen Y.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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