Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kocaeli merkezli 17 ilde "sahte ilan" operasyonu: 29 gözaltı

        Kocaeli merkezli 17 ilde "sahte ilan" operasyonu: 29 gözaltı

        Kocaeli merkezli 17 ilde sahte ilanlarla 1 milyon lirayı aşkın dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kapora ve ürün bedeli adı altında para topladığı öğrenildi. Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 ilde sahte ilan operasyonu: 29 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli 17 ilde, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları 1 milyon liranın üzerinde dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı. Mağdurlar arasında yer alan engelli bir vatandaşın, "4 tekerlekli elektrikli motosiklet" vaadiyle dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

        33 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

        İHA'daki habere göre; Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        REKLAM

        SAHTE HESAPLAR AÇTILAR

        Soruşturma kapsamında, şüphelilerin "Letgo, Instagram, Dolap ve Sahibinden" gibi çevrim içi alışveriş platformlarında sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

        SAHTE İLANLAR AÇILDI

        Şüphelilerin bu platformlarda sıfır ya da ikinci el "elektrikli araba, konteyner, evcil hayvan sahiplendirme ve prefabrik ev" gibi sahte ilanlar oluşturdukları tespit edildi.

        PARA TALEP ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

        İlanlarla ilgilenen vatandaşlarla, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış ve sık sık değiştirilen açık hatlar üzerinden irtibat kuran şüphelilerin, çağrı merkezi izlenimi veren görüşmeler yaparak güven sağladıkları, ardından "kapora" veya "ürün bedeli" adı altında para talep ettikleri ortaya çıktı.

        HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

        Toplanan paraların ise banka hesapçı ağı kullanılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

        ENGELLİ VATANDAŞ DOLANDIRILDI

        Yapılan incelemelerde şu ana kadar 23 olay aydınlatılırken, mağdurların toplam zararının 1 milyon 3 bin 10 lira olduğu tespit edildi. Mağdurlar arasında yer alan engelli bir vatandaşın, 4 tekerlekli elektrikli motosiklet vaadiyle dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı.

        17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Amasya, Bursa, Mersin, Muğla, Denizli, Bingöl, İzmir, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Ankara, Edirne ve Adana olmak üzere toplam 17 ilde sabah 06.30'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        29 KİŞİ GÖZALTINDA

        Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi.

        YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltındaki zanlıların işlemleri devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Afyonkarahisar'da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

        Afyonkarahisarın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu. (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Hillary Clinton'dan Trump'a: Epstein belgelerini örtbas ediyor
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Sosyal jet lag pahalıya patladı
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!
        Çinli robotlardan Kung Fu şov!