Kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'in Anamur ilçesinde, geçen yıl 31 Ağustos'ta Alime Toprak (32), çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ı (44) başına tarım aletiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından televizyon programına çıkan Toprak, cinayeti itiraf etti.

"BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

DHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan ve cumhuriyet savcısının gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından adliyeye sevk edilen Toprak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Toprak, ifadesinde, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" dedi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" TALEP EDİLDİ

Alime Toprak hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Silifke Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Alime Toprak için mahkeme savcısı, mütalaa verdi. Savcı, Toprak'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını ve 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti.

"EMSAL KARAR BEKLİYORUZ"

Davanın karar duruşması yarın Silifke Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülecek. Duruşma öncesi Alime Toprak'ın avukatı Şifa Özdemir, nefsi müdafaa kararı verilmesi gerektiğini söyledi. Toprak'ın yaşamak için öldürmek zorunda kaldığını savunan Özdemir, "Alime, maktulle 15 yıldır evliydi ve 15 yıl boyunca fiziksel, psikolojik, duygusal şiddete maruz kalmış.

"TECAVÜZCÜSÜYLE EVLENDİRİLDİ" İDDİASI

14 yaşındayken tecavüze uğrayıp yaşı büyütülerek kendine şiddet uygulayan kocasıyla evlendiriliyor. İlk hamileliğini eşinin şiddeti nedeniyle düşükle sonuçlanıyor. Daha sonra 2 çocukları oluyor. Olay günü muz serasında sulama yapıyorlar. Maktul kumar borcunun ödenmesi için Alime'nin başka erkekle birlikte olmasını istiyor.

"MAKTUL BIÇAKLA SALDIRIYOR"

Bunun üzerine aralarında arbede çıkıyor. Maktul elinde bıçakla Alime'yi tehdit ediyor. Alime de yerde bulduğu muz kesme aletiyle kendisini koruyor. Savcılık mütalaasında 'haksız tahrik' indirimiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya katılmıyoruz. Biz bunun 'meşru müdafaa' kapsamında olduğunu savunuyoruz.

"EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR KARAR"

Bu noktada cezaya yer olmadığı kararının verilmesini talep ediyoruz çünkü şiddet gören kadınların kendilerini kurtarabilecekleri bir alan yok. Kadınlar da kendilerini korumak zorunda kalıyor. Bu karar çok önemli çünkü bizim için emsal teşkil eden bir karar olacak" diye konuştu.