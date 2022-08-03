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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Konserde tartıştı! Sonra takip edip vurdu! - Düzce haberleri
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Konserde tartıştı! Takip edip başından vurdu!

Düzce'de, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre İmat D. (17) konserde tartıştığı Semih Ç.´yi (21), konserin ardından takip ederek tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Semih Ç. tedavi altına alındı. Zanlı İmat D., polis tarafından yakalandı

Son dakika: Konserde tartıştı! Sonra takip edip vurdu! - Düzce haberleri
Konserde tartıştı! Takip edip başından vurdu!
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DHA

Düzce'de, saat 00.30 sıralarında Çay Mahallesi 599 Sokak üzerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Düzce'de düzenlenen halk konserinde, Semih Ç. (21) ile İmat D. (17) arasında tartışma yaşandı.

KONSER SONRASI EVİNE GİDİYORDU

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tartışma etrafta bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilirken, konser bitiminde Semih Ç. evine gitmek için yola çıktı.

TAKİP EDİP BAŞINDAN SİLAHLA VURDU

Bu sırada Semih Ç´yi takip eden İmat D., tabancayla Semih Ç.´nin başına ateş etti. Semih Ç.´yi kanlar içinde yerde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Semih Ç. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı.

KAÇARKEN POLİS YAKALADI

Olay yerinden kaçmaya çalışan İmat D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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